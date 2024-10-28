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12:19, 28 октября 2024Интернет и СМИ

Стало известно о проблемах с продажей билетов на концерт Галкина в США

На концерт Галкина в Балтиморе 29 октября продали чуть больше половины мест

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Стало известно о проблемах с продажей билетов на концерты юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Данные о количестве посетителей мероприятия доступны на сайте по покупке билетов.

По последним данным, на концерт, который состоится 29 октября в Балтиморе в 20:00 по местному времени, продали чуть больше половины мест. Стоимость билетов варьируется от 90 до 220 долларов (от 8 до 21 тысячи рублей).

Организаторы мероприятия также напомнили, что на концертах юмориста запрещено снимать происходящее.

О том, что Галкин запретил снимать и записывать на диктофон его выступления в США и Канаде, стало известно в конце сентября. Отмечалось, что нововведение для зрителей появилось после того, как юмориста оштрафовали в Дубае за скандирование проукраинской реплики со сцены.

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      Мария Большакова
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