Тучная рэперша Lizzo снялась в костюме «Оземпика» на фоне слухов о его приеме

Тучная рэперша Lizzo снялась в костюме препарата для лечения диабета «Оземпик»

Американская рэперша Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная как Lizzo (Лиззо), снялась в костюме «Оземпика» на фоне слухов о его приеме. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 36-летняя исполнительница показала поклонникам наряд на вечеринку в честь Хэллоуина, который представлял собой коробку препарата для лечения диабета. При этом образ тучной артистки дополнила желтая сантиметровая лента, которую она повязала на талию.

На размещенных кадрах видно, что на костюме напечатан псевдоним рэперши, а также надпись: «Нужна любовь к себе? Попробуйте Lizzo! Избавьтесь от чувства вины, обретите уверенность. Побочные эффекты — улыбка на лице и бодрость в походке».

Ранее Lizzo раскрыла секрет похудения. Тогда рэперша призналась, что сбросить лишние килограммы ей помогла пища с высоким содержанием белка.