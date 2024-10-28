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11:12, 28 октября 2024Экономика

У российского бизнеса возникли проблемы с арендой спецтехники

РБК: у бизнеса в России стали чаще забирать обратно сданную в лизинг спецтехнику

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Представители крупнейших лизинговых компаний РФ зафиксировали рост объемов изъятия спецтехники из лизинга. О проблеме с арендой этого вида техники сообщает РБК.

Лизинг представляет собой долгосрочную аренду имущества с правом его выкупа по окончании срока договора. В этом процессе участвуют три стороны: продавец, лизингодатель и лизингополучатель.

Глава компании «Стройтех» (занимается импортом в Россию грузовой и спецтехники из Китая) Александр Липский заявил, что проблема с лизингом спецтехники коснулась прежде всего представителей малого и среднего предпринимательства РФ. Трудности возникли из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ). На этом фоне обслуживать подобные договоры стало гораздо дороже.

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По его прогнозу, в среднесрочной перспективе российский рынок спецтехники столкнется с перегревом и стагнацией продаж. На ситуацию также окажет влияние очередное повышения утильсбора с 1 января 2025 года после роста на 70-85 процентов с октября 2024-го, добавил Липский. Все это, по словам эксперта, приведет к меньшему пополнению бюджета за счет пошлин и утильсбора за новые машины. Это будет обусловлено тем, что в ближайшие 2-4 месяца в страну завезут меньшее количество спецтехники.

Ранее российские производители спецтехники пожаловались на своих китайских конкурентов на фоне резкого увеличения импорта подобных транспортных средств из КНР. Так, в «Росспецмаше» заявили об «агрессивном» росте объемов ввоза в РФ автокранов, грейдеров, экскаваторов-погрузчиков и гусеничных экскаваторов из Китая. В компании «Четра» связали активный рост импорта спецтехники из КНР в том числе с ее дешевизной.

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      Анатолий Акулов
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