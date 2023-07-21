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14:29, 21 июля 2023Экономика

Российские производители спецтехники пожаловались на китайских конкурентов

Рост импорта спецтехники в Россию с начала года вырос на 76 процентов

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

За первое полугодие 2023 года поставки зарубежной спецтехники в Россию выросли на 76 процентов в количественном выражении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации производителей техники «Росспецмаш».

При этом рост продаж отечественной продукции с начала года составил 21 процент, объем реализации вырос до 37 миллиардов рублей. Выпуск российской техники вырос на 31 процент, до 44 миллиардов рублей. За первые полгода выросли продажи экскаваторов, кранов-трубоукладчиков, мини-погрузчиков, катков, кранов-манипуляторов и фронтальных погрузчиков. Сократились же отгрузки автогрейдеров, экскаваторов-погрузчиков и гусеничных бульдозеров.

Снижение продаж в ряде сегментов в «Росспецмаше» связывают с «агрессивным» ростом импорта. Так, за первые полгода в разы выросли поставки автокранов, грейдеров, экскаваторов-погрузчиклв и гусеничных экскаваторов. По данным Минпромторга, доля российской продукции на рынке спецтехники по итогам пяти месяцев составила всего 16 процентов.

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Гендиректор компании «Четра» Владимир Антонов сообщил, что наблюдает массовый импорт дешевой китайской техники в Россию. В январе-мае компания нарастила продажи гусеничных промышленных бульдозеров на 10 процентов. При этом доля китайской техники на рынке за это время выросла почти в два раза, увеличившись на 70 процентов.

В UMG СДМ также заявили, что наращивают объемы выпуска, но обратили внимание на растущую конкуренцию с китайскими производителями. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting заявил, что в России наблюдается восстановление продаж дорожно-строительной и спецтехники, при этом отметил «агрессивное» наращивание поставок китайскими компаниями.

Для сдерживания конкуренции со стороны производителей из КНР в «Росспецмаше» предложили увеличить ставки утилизационного сбора, обязать отечественных производителей достигать целевых показателей по увеличению объема выпуска, а также локализовать иностранных игроков в России, допуская к участию не более одного-двух иностранных игроков на каждый вид спецтехники.

Ранее ставки утилизационного сбора на самосвалы попросили повысить в ассоциации «Спецавтопром». Там также пожаловались на конкуренцию с китайскими производителями. В Минпромторге на обращение ответили, что готовы принять меры для защиты производителей при необходимости.

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    Мария Черкасова
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