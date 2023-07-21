Российские производители спецтехники пожаловались на китайских конкурентов

Рост импорта спецтехники в Россию с начала года вырос на 76 процентов

За первое полугодие 2023 года поставки зарубежной спецтехники в Россию выросли на 76 процентов в количественном выражении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ассоциации производителей техники «Росспецмаш».

При этом рост продаж отечественной продукции с начала года составил 21 процент, объем реализации вырос до 37 миллиардов рублей. Выпуск российской техники вырос на 31 процент, до 44 миллиардов рублей. За первые полгода выросли продажи экскаваторов, кранов-трубоукладчиков, мини-погрузчиков, катков, кранов-манипуляторов и фронтальных погрузчиков. Сократились же отгрузки автогрейдеров, экскаваторов-погрузчиков и гусеничных бульдозеров.

Снижение продаж в ряде сегментов в «Росспецмаше» связывают с «агрессивным» ростом импорта. Так, за первые полгода в разы выросли поставки автокранов, грейдеров, экскаваторов-погрузчиклв и гусеничных экскаваторов. По данным Минпромторга, доля российской продукции на рынке спецтехники по итогам пяти месяцев составила всего 16 процентов.

Гендиректор компании «Четра» Владимир Антонов сообщил, что наблюдает массовый импорт дешевой китайской техники в Россию. В январе-мае компания нарастила продажи гусеничных промышленных бульдозеров на 10 процентов. При этом доля китайской техники на рынке за это время выросла почти в два раза, увеличившись на 70 процентов.

В UMG СДМ также заявили, что наращивают объемы выпуска, но обратили внимание на растущую конкуренцию с китайскими производителями. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting заявил, что в России наблюдается восстановление продаж дорожно-строительной и спецтехники, при этом отметил «агрессивное» наращивание поставок китайскими компаниями.

Для сдерживания конкуренции со стороны производителей из КНР в «Росспецмаше» предложили увеличить ставки утилизационного сбора, обязать отечественных производителей достигать целевых показателей по увеличению объема выпуска, а также локализовать иностранных игроков в России, допуская к участию не более одного-двух иностранных игроков на каждый вид спецтехники.

Ранее ставки утилизационного сбора на самосвалы попросили повысить в ассоциации «Спецавтопром». Там также пожаловались на конкуренцию с китайскими производителями. В Минпромторге на обращение ответили, что готовы принять меры для защиты производителей при необходимости.