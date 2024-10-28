В Брянскую область пытались зайти 30 иностранных наемников Украины

В Брянскую область пытались зайти 30 иностранных наемников ВС Украины

Десятки иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытались прорваться через границу и зайти на территорию Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, это произошло к районе населенного пункта Манев в Климовском районе. Сперва в небе появились около 20 дронов, а затем в регион начали прорываться 30 иностранных наемников ВСУ.

«Шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотистая местность. Говорили на английском», — говорится в материале. Согласно предварительным данным, речь идет о гражданах Польши, Швеции, Великобритании и Венесуэлы.

Ранее российские военные группировки войск «Центр» в ходе освобождении Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР) нашли в одном из опорных пунктов ВСУ двух наемников из Великобритании. На одежде иностранных бойцов были соответствующие нашивки, флаги на форме.