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06:27, 28 октября 2024Россия

В Брянскую область пытались зайти 30 иностранных наемников Украины

В Брянскую область пытались зайти 30 иностранных наемников ВС Украины

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Десятки иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытались прорваться через границу и зайти на территорию Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, это произошло к районе населенного пункта Манев в Климовском районе. Сперва в небе появились около 20 дронов, а затем в регион начали прорываться 30 иностранных наемников ВСУ.

«Шли без поддержки тяжелой техники, потому что там болотистая местность. Говорили на английском», — говорится в материале. Согласно предварительным данным, речь идет о гражданах Польши, Швеции, Великобритании и Венесуэлы.

Ранее российские военные группировки войск «Центр» в ходе освобождении Михайловки в Донецкой народной республике (ДНР) нашли в одном из опорных пунктов ВСУ двух наемников из Великобритании. На одежде иностранных бойцов были соответствующие нашивки, флаги на форме.

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      Марина Совина
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