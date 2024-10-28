В Чечне назвали запрет хиджаба в школах нарушением Конституции

Муфтий Чечни Межиев: запрет на хиджаб в школах является нарушением Конституции

Запрет на ношение хиджабов в школах, введенный во Владимирской области, является нарушением Конституции России. Об этом заявил муфтий Чечни и советник главы республики Салах Мешиев.

«Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, в которой веками в мире и согласии живут миллионы представителей разных народов, религий и конфессий. К огромному сожалению, в период, когда мы особенно должны стремиться к взаимопониманию, находятся инициаторы нормативных актов, направленных на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни», — сказал он.

По его словам, у него также вызывает недоумение тот факт, что запрет направлен только на исламскую религиозную одежду. Межиев выразил надежду, что это связано с недостаточной проработкой документа, а не с «целенаправленными действиями против мусульман, направленные на дискриминацию».

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) студентке Лянторского нефтяного техникума не разрешили носить хиджаб в образовательном учреждении из-за нового запрета. По словам директора Натальи Иониной, есть внутренний приказ, в рамках которого нельзя допускать ношение одежды с открытой демонстрируемой символикой, свидетельствующей о политических или религиозных убеждениях.