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20:00, 28 октября 2024Бывший СССР

В Грузии оппозиция потребовала проведения повторных парламентских выборов

Депутат Вашадзе: оппозиция требует еще раз провести выборы в парламент Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Грузинская оппозиция требует проведения повторных выборов в парламент. Об этом заявил депутат, представитель объединения «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе, передает ТАСС.

«Нашим требованием является проведение новых выборов, но только чтобы они были проведены международной избирательной администрацией», — сказал он.

Также оппозиция потребовала открыть списки проголосовавших на выборах людей. Оппозиция считает, что проголосовавших было намного меньше, чем об этом сообщает Центральная избирательная комиссия республики.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла на митинг перед парламентом против итогов парламентских выборов. По ее словам, она общалась с представителями других государств и никто из них не признает итоги выборов.

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      Илья Таксюр
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