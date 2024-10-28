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11:13, 28 октября 2024Мир

В Иране раскрыли будущее ядерной программы после удара Израиля

Официальный представитель МИД Багаи: Иран не собирается создавать ядерное оружие

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Иран не собирается создавать ядерное оружие или менять каким-либо образом военную доктрину после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, пишет агентство Tasnim.

«Наша позиция относительно оружия массового уничтожения предельно ясна и остается неизменной: основываясь на фетве высшего религиозно-политического органа власти нашей страны и здравом смысле, мы не собираемся переводить нашу ядерную программу в военное русло», — рассказал дипломат.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что Иран в результате удара ВВС в ночь на 26 октября остался без всех батарей зенитных ракет большой дальности, лишившись возможностей для стратегической обороны. Восстановление утраченного потенциала может занять несколько лет.

Однако представители израильских вооруженных сил отметили, что у Ирана в распоряжении остается более двух тысяч баллистических ракет большой дальности. Поэтому Тель-Авив ожидает возможный ответный удар Тегерана, так как у него имеются для этого возможности.

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      Максим Габриелян
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