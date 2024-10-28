Израиль заявил, что уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана. На его восстановление уйдет несколько лет

ЦАХАЛ заявил о полном уничтожении стратегического оборонного потенциала Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран в результате удара ВВС в ночь на 26 октября остался без всех батарей зенитных ракет большой дальности, лишившись возможностей для стратегической обороны. Восстановление утраченного потенциала может занять несколько лет.

По данным радио «Галей ЦАХАЛ», в результате израильской атаки уничтожены все батареи зенитных ракет большой дальности. У Ирана было две таких — российская С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства. Также под удар попали и радары дальнего обнаружения. Источники в национальной системе безопасности указали, что у Ирана остались лишь батареи систем ближнего действия отечественного производства. Основные повреждения батарей ПВО зафиксированы в Тегеране и Западном Иране.

Иран потерял свои стратегические технологические возможности на ближайшие два-три года Израильское армейское радио

Израиль готовится к ответному удару

У Ирана в распоряжении более двух тысяч баллистических ракет большой дальности. При этом в результате атаки ЦАХАЛ пострадали только возможности по производству новых ракет, а не существующий арсенал. К тому же отрасли беспилотников ущерб нанесен не был. Как считают в Израиле, Тегеран мог нанести ответный удар и запустить порядка 200 баллистических ракет прямо во время атаки израильских войск. У ЦАХАЛ был план на этот случай, однако «в конце концов иранцы предпочли не отвечать сразу же».

Фото: Planet Labs Inc / Reuters

Как объясняют в Армии обороны Израиля, это значит, что Иран взвешенно подходит к подготовке ответа, предпочитая расценивать наперед шаги и последствия. В этой связи в Израиле заняты подготовкой к ответному удару. Теперь ожидается, что более весомую роль в обороне и перехватах сыграют США. В Израиле у них размещены батареи противоракетных комплексов THAAD и три корабля с комплексами AEGIS.

Верховный лидер Ирана назвал нападение просчетом еврейского государства

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что иранский народ даст Израилю понять, какой силой и способностями он обладает.

Хаменеи также прокомментировал израильский удар по военным объектам, который мог вывести из строя критический в стране объект по разработке баллистических ракет. Конкретные решения будут выработаны иранскими чиновниками, сказал аятолла.

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, в свою очередь, отметил, что Иран не стремится к войне с Израилем, однако готов защищать свою землю и ответить на агрессию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также говорил, что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт. Политик призвал страны Ближнего Востока не вовлекаться в эту игру.

Канцлер ФРГ просил Иран не отвечать на израильскую атаку

У меня четкое послание Ирану: нельзя постоянно провоцировать эскалацию массивной ответной реакцией. Тогда появится возможность мирного развития для Ближнего Востока Олаф Шольц канцлер ФРГ

Политик не преминул обратить внимание на то, что Израиль при атаке пытался минимизировать потери среди мирного населения. Это, по словам канцлера, дает возможность избежать дальнейшей эскалации конфликта.