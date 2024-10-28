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13:31, 28 октября 2024Мир

В Иране раскрыли влияние удара Израиля по боеспособности страны

Секретарь совбеза Ахмадиан: удар Израиля не повлиял на боеспособность Ирана

Фото: Amir Cohen / Reuters

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не повлиял на боеспособность Ирана, страна сохраняет свою военную мощь. Об этом заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Акбар Ахмадиан, передает агентство Tasnim.

«Операция сионистского режима [Израиля] в Иране, целью которой был военный потенциал Ирана, не оказала на него ни малейшего влияния», — рассказал секретарь совбеза.

Он также добавил, что Тегеран продолжит борьбу с Тель-Авивом вплоть до «освобождения Иерусалима». По его словам, несмотря на уничтожение Израилем руководства ливанского шиитского движения «Хезболла», его представители продолжают бороться. В связи с этим он заявил о планах Ирана продолжать сдерживание.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что Иран в результате удара ВВС в ночь на 26 октября остался без всех батарей зенитных ракет большой дальности, лишившись возможностей для стратегической обороны. Восстановление утраченного потенциала может занять несколько лет.

Однако представители израильских вооруженных сил отметили, что у Ирана в распоряжении остается более двух тысяч баллистических ракет большой дальности. Поэтому Тель-Авив ожидает возможный ответный удар Тегерана, так как у него имеются для этого возможности.

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      Максим Габриелян
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