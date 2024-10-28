В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе

В Дохе начались переговоры представителей США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.
«Переговоры по освобождению заложников в Газе и прекращению огня в Дохе начались», — сказано в сообщении.
Уточняется, что обсуждение данных вопросов на высоком уровне не велось уже более двух месяцев.
Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС координируется с ливанской шиитской организацией «Хезболла» по вопросу прекращения огня в рамках урегулирования конфликта с Израилем в секторе Газа.