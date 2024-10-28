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01:51, 28 октября 2024Мир

В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе

В Катаре начались переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников

Фото: Nathan Howard / Reuters

В Дохе начались переговоры представителей США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатический источник.

«Переговоры по освобождению заложников в Газе и прекращению огня в Дохе начались», — сказано в сообщении.

Уточняется, что обсуждение данных вопросов на высоком уровне не велось уже более двух месяцев.

Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС координируется с ливанской шиитской организацией «Хезболла» по вопросу прекращения огня в рамках урегулирования конфликта с Израилем в секторе Газа.

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      Марина Совина
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