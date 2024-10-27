Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:18, 27 октября 2024Мир

Стало известно о координации ХАМАС с «Хезболлой» по вопросу прекращения огня в Газе

Al Arabiya: ХАМАС координируется с «Хезболлой» по прекращению огня в Газе

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинское движение ХАМАС координируется с ливанской шиитской организацией «Хезболла» по вопросу прекращения огня в рамках урегулирования конфликта с Израилем в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, передает ТАСС.

«Мы координируемся с "Хезболлой" по поводу прекращения огня, два фронта не могут быть разделены», — заявил источник телеканала.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что группировки ХАМАС и «Хезболла» состоят из множества ячеек, действующих достаточно автономно, поэтому уничтожение Израилем того или иного руководителя этих структур мало влияют на их деятельность.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Шли без поддержки тяжелой техники». Группа иностранных бойцов ВСУ попыталась прорваться в Брянскую область

      В России начала самая длинная рабочая неделя

      Бренды приучили людей тоннами скупать дешевые вещи. Как в результате весь мир стал носить одежду ужасного качества?

      В Анталье заметили крупный метеор

      Британия призвала власти Грузии провести расследование возможных нарушений на выборах

      Михалков обвинил Запад в обмане украинской молодежи

      В Воронежской области подавили несколько беспилотников ВСУ

      Раскрыты подробности гибели беженцев от удара беспилотника в Часовом Яре

      Глава израильской разведки прибыл в Катар для обсуждения деталей переговоров по Газе

      Соболев отказался общаться с московскими журналистами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше