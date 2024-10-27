Стало известно о координации ХАМАС с «Хезболлой» по вопросу прекращения огня в Газе

Al Arabiya: ХАМАС координируется с «Хезболлой» по прекращению огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС координируется с ливанской шиитской организацией «Хезболла» по вопросу прекращения огня в рамках урегулирования конфликта с Израилем в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник, передает ТАСС.

«Мы координируемся с "Хезболлой" по поводу прекращения огня, два фронта не могут быть разделены», — заявил источник телеканала.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что группировки ХАМАС и «Хезболла» состоят из множества ячеек, действующих достаточно автономно, поэтому уничтожение Израилем того или иного руководителя этих структур мало влияют на их деятельность.