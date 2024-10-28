В НАТО призвали Грузию расследовать сообщения о нарушениях на выборах

НАТО: власти Грузии должны расследовать сообщения о нарушениях на выборах

Власти Грузии должны расследовать сообщения о нарушениях, которые якобы произошли в ходе прошедших в стране парламентских выборов. Об этом заявила официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла в социальной сети X.

«Сообщения о нарушениях, связанных с выборами, должны быть полностью расследованы», — написала она.

Представитель альянса подчеркнула, что международная миссия наблюдателей отметила неравные условия проведения выборов в Грузии. По ее словам, это подрывает доверие общественности к их результатам.

В Грузии 27 октября состоялись выборы в парламент страны. По результатам голосования партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получила 89 мандатов. Несмотря на решение оппозиционных партий не участвовать в деятельности парламента, спикер Шалва Папуашвили назвал новый созыв легитимным, так как правящая партия получила более 76 необходимых мест.