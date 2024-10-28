Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:40, 28 октября 2024Экономика

В повышении ставки ЦБ увидели риски для среднего бизнеса

Нечаев: ставка в 21 % может привести к «сворачиванию» малого и среднего бизнеса

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Повышение ставки ЦБ до 21 процента может стать причиной «сворачивания» работы малого и среднего бизнеса. Такой прогноз в разговоре с НСН озвучил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Далеко не все компании могут позволить себе оформление кредитов по ставке выше 20, а иногда и 30 процентов, обратил внимание Нечаев. Однако трудности коснутся в первую очередь частного бизнеса, так как поддержкой госкомпаний выступает оборонзаказ и субсидированный кредит по более низкой ставке, добавил он.

Повышение ставки направлено на борьбу с инфляцией, но недостатком такого подхода является поддержка лишь части экономики, подчеркнул эксперт. Малый и средний бизнеса от изменения правил не выигрывают.

В случае развития таких тенденций Россия может вернуться к госэкономике, когда большинство ресурсов экономики и производства являются собственностью государства, предупредил экс-министр.

Ранее стало известно, что у российского малого и среднего бизнеса возникли проблемы с арендой спецтехники. У компаний стали изымать ранее оформленную в лизинг технику из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Решение Банка России привело к сложностям с обслуживанием договоров, уточнил глава компании «Стройтех» Александр Липский.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      Доктор Мясников развеял распространенный миф о диабете

      Соседи разозлились на Сергея Зверева из-за каблуков

      Первый российско-китайский спутник запустят в ноябре

      КХЛ показала видео общения Ротенберга с судьями на повышенных тонах

      В Санкт-Петербурге передумали строить дома бизнес-класса

      Второе облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли. Чем это грозит людям?

      Бывшая жена Моргенштерна неожиданно сменила имидж

      ФСО проведет плановые трехдневные учения

      Иран запретил импорт телефонов Motorola из-за взрывов в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше