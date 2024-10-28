В повышении ставки ЦБ увидели риски для среднего бизнеса

Нечаев: ставка в 21 % может привести к «сворачиванию» малого и среднего бизнеса

Повышение ставки ЦБ до 21 процента может стать причиной «сворачивания» работы малого и среднего бизнеса. Такой прогноз в разговоре с НСН озвучил экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Далеко не все компании могут позволить себе оформление кредитов по ставке выше 20, а иногда и 30 процентов, обратил внимание Нечаев. Однако трудности коснутся в первую очередь частного бизнеса, так как поддержкой госкомпаний выступает оборонзаказ и субсидированный кредит по более низкой ставке, добавил он.

Повышение ставки направлено на борьбу с инфляцией, но недостатком такого подхода является поддержка лишь части экономики, подчеркнул эксперт. Малый и средний бизнеса от изменения правил не выигрывают.

В случае развития таких тенденций Россия может вернуться к госэкономике, когда большинство ресурсов экономики и производства являются собственностью государства, предупредил экс-министр.

Ранее стало известно, что у российского малого и среднего бизнеса возникли проблемы с арендой спецтехники. У компаний стали изымать ранее оформленную в лизинг технику из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Решение Банка России привело к сложностям с обслуживанием договоров, уточнил глава компании «Стройтех» Александр Липский.

