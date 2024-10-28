В России начала самая длинная рабочая неделя

В России началась шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября

В России началась самая длинная рабочая неделя, она продлится шесть дней с 28 октября по 2 ноября, напомнили в РИА Новости.

Суббота, 2 ноября, будет рабочей, но считается сокращенным днем. Вместо нее россияне будут отдыхать 30 апреля 2025 года. Это сделано, чтобы создать непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая, на первые майские праздники.

После этого граждан ожидают два выходных: 3 и 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства. С 5 по 8 ноября рабочая неделя будет четырехдневной.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина назвала октябрь лучшим месяцем для отпуска осенью 2024 года. В этом периоде, как подчеркнула HR-эксперт, меньше всего выходных и больше рабочих дней. По этой причине и итоговые отпускные во втором месяце осени будут выше, чем в сентябре и ноябре. Так, в октябре, напомнила она, 23 трудовых суток. В то же время выгода отпуска в этом месяце относится только к тем сотрудникам, которые работают по графику 5/2.