В России ответили на слова Зеленского о пророссийской позиции БРИКС

Чепа указал на ошибочность слов Зеленского о поддержке РФ странами БРИКС

Страны БРИКС защищают свои интересы, а не интересы России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что организация не является военной, потому говорить о поддержке странами России в украинском конфликте нельзя.

«Входящие в состав БРИКС государства, страны–партнеры интересуются, в первую очередь, собственными делами. Им важно, как будут развиваться их страны, какое будущее их ждет. Вопрос же противостояний в БРИКС не стоит, организация не защищает интересы России. И члены организации приехали в Казань не для поддержки президента России Владимира Путина», — сказал Чепа.

БРИКС, как напомнил депутат, не является военной организацией, а призвана способствовать экономическому развитию своих членов. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что БРИКС, якобы, занял пророссийскую позицию в украинском конфликте, уверен политик, безосновательны.

«Украина хочет полной изоляции России от всего. Но в мире так не бывает», — заметил политик.

Ранее Зеленский заявил, что страны-участницы саммита БРИКС поддерживают Россию. По его словам, нейтральность в российско-украинском конфликте — это поддержка российской стороны.