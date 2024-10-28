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14:42, 28 октября 2024Россия

В России перечислили преимущества ВС перед другими армиями мира

Аналитик Мингалев: ВС России имеют четкую тактику и стратегию ведения боя

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские Вооруженные силы (ВС) имеют четкую структуру, тактику и стратегию ведения боя. Эти и другие преимущества российских войск над другими армиями мира перечислил военный аналитик, политолог Вадим Мингалев, чьи слова приводят «Известия».

Он пояснил, что военнослужащие России могут вести и широкомасштабные наступления и эффективно защищаться, к примеру, используя тактику котлована. Мингалев также считает, что все командование ВС РФ точно знает свое дело.

Эксперт добавил, что отечественное вооружение, в частности авиация и бронетанковая техника, превосходит западные аналоги.

«Наши самолеты превосходят практически все самолеты стран НАТО. Даже хваленые F-35 в чем-то уступают Су-57, хоть параметры примерно равны. И ракетостроение российское тоже превосходит — по созданию гипероружия», — сказал он, добавив, что все виды вооружения постоянно совершенствуются.

Ранее американский новостной журнал U.S. News and World Report опубликовал рейтинг сильнейших армий мира за 2024 год, который возглавила Россия. Второе место в рейтинге заняла армия США, третьей по силе была признана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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      Никита Абрамов
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