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08:07, 28 октября 2024Мир

Российскую армию признали сильнейшей в мире. Она обошла США и Израиль

US News and World Report назвал российскую армию сильнейшей в мире

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия возглавила рейтинг сильнейших армий мира в 2024 году. Об этом свидетельствует рейтинг журнала U.S. News and World Report.

По оценке журнала, второе место по военной мощи занимает армия США, а третье — армия Израиля. Четвертую позицию занял Китай. Украина в перечне расположилась на восьмом месте. В десятку сильнейших армий мира также вошли Южная Корея, Иран, Великобритания, Германия и Турция.

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Авторы списка подчеркнули, что силу армий различных стран мира оценивали по результатам опроса, в котором участвовали как представители элит и бизнес-кругов, так и граждане государств.

В октябре прошлого года U.S. News & World Report также признал Российскую армию лучшей в мире. Она получила 94,3 балла из 100. Армия США заняла вторую строчку рейтинга.

Ранее российскую армию признали второй в мире

В начале года Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли вторую строчку в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower Index 2024. Этот список возглавила армия США, которой присвоили индекс боевой мощи 0,0699. Индекс ВС РФ — 0,0702.

В пятерку сильнейших армий включили Китай, Индию и Южную Корею, которая сместила с пятого места британскую армию. При составлении перечня учитывали более 60 факторов, включая финансовые показатели и географическое расположение государств.

На 2024 год Россия занимает 2-е место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре GFP

Global Firepower

Украина заняла 18-е место. При этом Молдавия оказалась на предпоследнем месте в рейтинге армий. Тогда молдавский политолог Александр Кориненко уточнил, что страна продолжает падение в рейтинге. «Даже Исландия, где армия 250 человек, (береговая охрана и спецназ) сильнее, чем мы. Больше всего меня волнует тот факт, что расходы на армию растут, а результата нет», — заявил он.

Россия вошла в тройку самых могущественных держав

Прошлой осенью Россия вошла в тройку самых могущественных держав мира 2023 года по результатам опроса 17 тысяч человек по версии US News & World Report. Страна сохранила третье место в рейтинге могущественности, несмотря на конфликт с Украиной. Второе место в рейтинге могущества отводится Китаю, лидером списка признали США.

Россия также является одним из крупнейших в мире экспортеров военного оружия, уступая только Соединенным Штатам

U.S. News & World Report

В этом году Россия заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства. При этом Британия потеряла свое место в первой десятке. Посол в Лондоне Андрей Келин предложил всем желающим посетить Россию, чтобы убедиться в процветании государства.

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      Марина Совина
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