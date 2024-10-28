В России сравнили визит фон дер Ляйен в Грузию с Майданом

Пушков: фон дер Ляйен отправилась в Грузию, примерно так же начинался Майдан

Европейские политики, включая главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, отправились в Тбилиси участвовать на митинге оппозиции. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, примерно так же 10 лет назад начинался Майдан на Украине. Российский политик отметил, что история «не должна повториться дважды».

«Примерно так же 10 лет тому назад, зимой 2013-го начинался украинский Майдан: туда ринулись представители стран Европейского союза и США — министры, депутаты, сенаторы, главы НКО, журналисты — срочно разогревать страсти и разворачивать Украину против России», — напомнил Пушков.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер предупредил, что правительство Грузии будут ждать последствия, если нынешний внешнеполитический курс страны не изменится. Он добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву о полном расследовании сообщений о нарушениях на парламентских выборах.