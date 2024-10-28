Захарова прокомментировала угрозы США в адрес Грузии

Захарова об угрозах США в адрес Тбилиси: следующая станция — неоколониализм

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась об угрозах США в адрес Грузии из-за текущего внешнеполитического курса страны. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция — неоколониализм», — написала дипломат.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер предупредил, что правительство Грузии будут ждать последствия, если нынешний внешнеполитический курс страны не изменится. Он добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву о полном расследовании сообщений о нарушениях на парламентских выборах.