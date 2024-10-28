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21:38, 28 октября 2024Мир

США пригрозили Грузии «последствиями» за текущую политику Тбилиси

Госдеп США пригрозил Грузии последствиями при сохранении текущего курса Тбилиси

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия столкнется с «последствиями» из-за нарушений на выборах и сохранения текущего внешнеполитического курса страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», — сказал он.

Миллер добавил, что США присоединяются к призыву о полном расследовании сообщений о нарушениях на выборах в грузинский парламент.

Ранее Госдеп США призвал Грузию расследовать все сообщения о нарушениях на прошедших в стране выборах. В ведомстве заявили, что наблюдатели отметили «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами, покупку голосов и запугивание избирателей».

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      Артём Верейкин
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