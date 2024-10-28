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05:13, 28 октября 2024Бывший СССР

В Госдепе отреагировали на результаты выборов в Грузии

В Госдепе после выборов в Грузии призвали расследовать сообщения о нарушениях

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

США призывают Грузию расследовать все сообщения о нарушениях на прошедших в стране выборах, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В Госдепе заявили, что международные и местные наблюдатели отметили «злоупотребление правящей партией государственными ресурсами, покупку голосов и запугивание избирателей, что способствовало неравным условиям игры и подорвало доверие общественности и международного сообщества к возможности справедливого результата». При этом сам день выборов «в целом был хорошо организован», говорится в публикации.

В американском ведомстве также призвали политических лидеров Грузии в дальнейшем «уважать верховенство закона, отменить законодательство, подрывающее основные свободы, и совместно устранять недостатки в избирательном процессе».

На выборах в стране 26 октября победила правящая партия «Грузинская мечта». Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о тотальной фальсификации и отказалась признавать выборы.

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      Сергей Грехов
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