В российском городе задержали двоих подозреваемых в серии поджогов релейных шкафов

В Петербурге поймали двух юношей, совершивших серию поджогов релейных шкафов

В Санкт-Петербурге задержаны двое 19-летних юношей, подозреваемых в серии поджогов релейных шкафов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Они заключены под стражу.

По данным правоохранителей, злоумышленники совершали поджоги при помощи бензина и спичек. Они работали по указанию некоего куратора, с которым общались в мессенджере. Таким образом фигуранты подожгли пять релейных шкафов на железнодорожных перегонах станций Лигово – Стрельна, Горелово – Красное село, Стрельна – Лигово, города Санкт-Петербурга. Отмечается, что куратор пообещал им за работу более 100 тысяч рублей, однако, никаких денег фигуранты так и не получили.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбова, который попытался устроить диверсию на железной дороге на территории региона