В российском регионе выплаты за контракт с Минобороны увеличили почти в четыре раза

В Пермском крае выплаты за контракт с Минобороны увеличили почти в четыре раза

В Пермском крае выплаты за контракт с Минобороны увеличили почти в четыре раза, сообщили в пресс-службе правительства российского региона.

Ранее региональная выплата за отправку в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине составляла 400 тысяч рублей, сейчас ее увеличили до 1,5 миллиона рублей.

Уточняется, что выплату получат те, кто заключит контракт до конца 2024 года и уйдет на фронт не менее чем на один год.

С учетом федеральной выплаты общая единовременная выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 миллиона рублей, уточнили в региональном правительстве.

Ранее в Челябинской области в третий раз за год вдвое увеличили выплату за контракт с Минобороны. Сейчас она равна также 1,5 миллиона рублей.