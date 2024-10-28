В США оценили слова Харрис о фашизме Трампа

NYT: поддержка Харрис назвала неубедительными ее слова о фашизме Трампа

Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис предупредили, что обвинения в фашизме в адрес ее оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа не очень убедительны. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward.

«Обвинять Трампа в фашизме не столь убедительно», — приводит издание заявление из электронного письма.

Кроме того, комитет дал ей понять, что обвинения кандидата в президенты США в нехватке энергии также неоправданны. «[Обвинения в стиле] "Трамп выдохся" не работают», — отмечает издание.

Вместо этого Харрис посоветовали в своих предвыборных речах уделять больше внимания экономическим и демографическим вопросам.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что выборы главы государства пройдут мирно. Он отметил, что вещи, которые говорил экс-президент США Дональд Трамп после поражения на предыдущих выборах, были «очень опасными».