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06:51, 28 октября 2024Мир

В США оценили слова Харрис о фашизме Трампа

NYT: поддержка Харрис назвала неубедительными ее слова о фашизме Трампа

Фото: Erin Schaff / Reuters

Кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис предупредили, что обвинения в фашизме в адрес ее оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа не очень убедительны. Об этом пишет New York Times (NYT) со ссылкой на письма комитета политических действий в поддержку Харрис Future Forward.

«Обвинять Трампа в фашизме не столь убедительно», — приводит издание заявление из электронного письма.

Кроме того, комитет дал ей понять, что обвинения кандидата в президенты США в нехватке энергии также неоправданны. «[Обвинения в стиле] "Трамп выдохся" не работают», — отмечает издание.

Вместо этого Харрис посоветовали в своих предвыборных речах уделять больше внимания экономическим и демографическим вопросам.

Ранее президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что выборы главы государства пройдут мирно. Он отметил, что вещи, которые говорил экс-президент США Дональд Трамп после поражения на предыдущих выборах, были «очень опасными».

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      Марина Совина
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