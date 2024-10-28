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09:35, 28 октября 2024Бывший СССР

В Узбекистане сообщили о победе правящей партии на выборах

ЦИК Узбекистана: правящая партия получила большинство в парламенте

Фото: Bahtiyar Abdulkerimov / Anadolu via Getty Images

В Узбекистане правящая Либерально-демократическая партия получила большинство на выборах в парламент. О предварительных итогах сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики в своем Telegram-канале.

Выборы прошли 27 октября. Правящее политическое движение в Узбекистане получило 42,7 процентов голосов избирателей. Это приравнивается к 64 из 150 мест в парламенте.

Все пять партий, участвовавших в выборах, набрали достаточное количество голосов для прохода в парламент.

Ранее в другой республике бывшего СССР — Литвестали известны результаты парламентских выборов, прошедших также 27 октября. Оппозиционная социал-демократическая партия одержала победу. Она получили 52 места из 141 в законодательном органе страны.

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      Сергей Болиев
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