Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:42, 28 октября 2024Бывший СССР

Раскрыты итоги парламентских выборов в Литве

Социал-демократы Литвы победили на парламентских выборах и получили 52 места

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Социал-демократическая партия Литвы победила на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Главная избирательная комиссия Литвы после после обработки данных 99 процентов участков заявила, что социал-демократы одержали победу. Они получили 52 места из 141.

По итогам первого тура по спискам в парламент Литвы прошли шесть партий, еще восемь мандатов распределили в одномандатных округах. В 63 одномандатных округах победителя определит второй этап голосования, который состоялся в воскресенье.

Во втором туре социал-демократы победили в 32 одномандатных округах из 37, в которых участвовали. Первый тур они также выиграли, получив 20 мест.

Ранее экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус раскритиковал приверженцев идеи войны с Россией. До этого литовское Минобороны предупредило граждан, что в случае конфликта с Россией им придется пить воду из унитазов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сионистский режим допустил ошибку». Иран предупредил Израиль об ответе на атаки

      Американцы отказались считать демократию представлением их интересов

      Раскрыты итоги парламентских выборов в Литве

      Палестина передала доказательства применения Израилем белого фосфора

      Секс-коуч объяснила влияние одного расстройства на поведение в приложении для знакомств

      Настоятель монастыря попался на занятии сексом по телефону

      В Раде заявили о «сдаче» Донбасса Зеленским

      В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе

      Израиль уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана

      Китайские хакеры перехватывали звонки политиков США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше