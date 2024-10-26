Жителям Литвы посоветовали пить воду из унитаза

Минобороны Литвы: в случае конфликта с РФ жителям придется пить воду из туалета

В случае конфликта с Россией жителям Литвы придется пить воду из унитаза. Об этом сообщил Telegram-канал Baltnews со ссылкой на брошюру, подготовленную Минобороны страны.

В брошюре «Если кризис или война: как действовать?», подготовленной оборонным ведомством, говорится, что на три дня человеку для питья и гигиены необходимо от 9 до 12 литров воды. Подчеркивается, что для этого подойдет в том числе и вода из бачка унитаза. Минобороны советует использовать только ту жидкость, которая не застоялась.

Также жителям Литвы рекомендуется оставаться спокойными в любой кризисной ситуации.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики начали возведение оборонительной линии сооружений на границе с Россией. Как рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, Литва, Латвия и Эстония модернизируют военную инфраструктуру для приема сил НАТО.