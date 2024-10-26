Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:16, 26 октября 2024Бывший СССР

Жителям Литвы посоветовали пить воду из унитаза

Минобороны Литвы: в случае конфликта с РФ жителям придется пить воду из туалета

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В случае конфликта с Россией жителям Литвы придется пить воду из унитаза. Об этом сообщил Telegram-канал Baltnews со ссылкой на брошюру, подготовленную Минобороны страны.

В брошюре «Если кризис или война: как действовать?», подготовленной оборонным ведомством, говорится, что на три дня человеку для питья и гигиены необходимо от 9 до 12 литров воды. Подчеркивается, что для этого подойдет в том числе и вода из бачка унитаза. Минобороны советует использовать только ту жидкость, которая не застоялась.

Также жителям Литвы рекомендуется оставаться спокойными в любой кризисной ситуации.

Ранее сообщалось, что страны Прибалтики начали возведение оборонительной линии сооружений на границе с Россией. Как рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, Литва, Латвия и Эстония модернизируют военную инфраструктуру для приема сил НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о переброске нескольких тысяч элитных солдат КНДР под Курск. Какую роль они должны сыграть в боях?

      Чимаев одержал победу на UFC 308

      Жителям Литвы посоветовали пить воду из унитаза

      Россиянин Анкалаев одержал победу на турнире UFC

      Силы ПВО сбили беспилотник в небе над российским регионом

      ПВО за два часа сбила 13 беспилотников в четырех российских регионах

      В Кировской области завели дело после крушения вертолета Ми-2

      Упавший в Кировской области вертолет эксплуатировался почти 38 лет

      Захарова оценила закон о найме иностранцев в ВСУ

      На Солнце снова зафиксировали вспышки высшего уровня X

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше