Экс-кандидат в президенты Литвы выступил против войны с Россией

Литовский политик Вайткус выступил против войны с Россией

Экс-кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус раскритиковал приверженцев идеи войны с Россией. Об этом он заявил в эфире Rutube-канала Вальдман-LINE.

Политик призвал литовцев достичь мира с Россией ненасильственными методами.

Вайткус считает, что жители страны не смогут чувствовать себя в безопасности, пока ее соседи вовлечены в вооруженное противостояние.

Ранее литовское Минобороны предупредило граждан, что в случае конфликта с Россией им придется пить воду из унитазов. Об этом упоминается в подготовленной ведомством брошюре «Если кризис или война: как действовать?».