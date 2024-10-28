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22:31, 28 октября 2024Мир

В ЮАР резко ответили украинцам на попытку убрать микрофон RT во время пресс-конференции

РИА Новости: в ЮАР запретили украинцам прикрыть логотип RT на пресс-конференции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Во время пресс-конференции в ЮАР украинской делегации запретили прикрыть логотип RT. Об инциденте рассказали в редакции телеканала, передает РИА Новости.

Представители украинской стороны попросили убрать микрофон телеканала, однако получили отказ. После этого министр иностранных дел Андрей Сибига попытался поставить перед логотипом книгу «CrimealsOurs. History of the Russian Myth» («КрымНаш. История Русского Мифа» — прим. «Ленты.ру»), однако ему не позволили. Южноамериканская сторона напомнила, что украинская делегация находится не у себя дома.

Ранее стало известно, что президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался от встречи с Сибигой во время его визита в Преторию. Отмечалось, что такое решение было принято на фоне заявлений главы государства о том, что ЮАР имеет одинаково хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, что вызвало негативную реакцию партии «Демократический альянс».

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      Марина Совина
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