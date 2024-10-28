Ветеран ЧВК «Вагнер» с инвалидностью пожаловался на кавказцев и попросил о помощи

В Ставрополе ветеран «Вагнера» попросил о помощи из-за кавказцев

Ветеран ЧВК «Вагнер» из Ставрополя пожаловался на кавказцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ».

Боец получил тяжелые ранения в зоне боевых действий, из-за чего стал инвалидом. Когда около его дома собрались около 15 кавказцев, он попросил о помощи.

Разрешить ситуацию помогли прибывшие на место сторонники движения «Русская община», утверждает канал. Все разногласия удалось урегулировать, не прибегая к насилию.

Ранее в Бурятии другого ветерана «Вагнера» вывезли в лес и ограбили. У участника спецоперации отняли мобильный телефон и 220 тысяч рублей. Организатора приговорили к трем годам и двум месяцам колонии.