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12:12, 28 октября 2024Россия

Ветеран ЧВК «Вагнер» с инвалидностью пожаловался на кавказцев и попросил о помощи

В Ставрополе ветеран «Вагнера» попросил о помощи из-за кавказцев

Кадр: Telegram-канал «Община НОВОСТИ»

Ветеран ЧВК «Вагнер» из Ставрополя пожаловался на кавказцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Община НОВОСТИ».

Боец получил тяжелые ранения в зоне боевых действий, из-за чего стал инвалидом. Когда около его дома собрались около 15 кавказцев, он попросил о помощи.

Разрешить ситуацию помогли прибывшие на место сторонники движения «Русская община», утверждает канал. Все разногласия удалось урегулировать, не прибегая к насилию.

Ранее в Бурятии другого ветерана «Вагнера» вывезли в лес и ограбили. У участника спецоперации отняли мобильный телефон и 220 тысяч рублей. Организатора приговорили к трем годам и двум месяцам колонии.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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