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19:17, 28 октября 2024Россия

Власти рассказали о новой атаке на российский регион

Курский губернатор Смирнов рассказал о налете БПЛА на Железногорск

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили новый налет на Курскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Новый налет украинских БПЛА. Три уже сбиты в районе Железногорска», — написал чиновник. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

28 октября ВСУ уже пытались атаковать Железногорск. Так, Telegram-канал Mash сообщил, что в 13:28 по московскому времени система противовоздушной обороны сработала по дрону самолетного типа над городом. Известно, что БПЛА летел в сторону пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК».

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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