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17:03, 28 октября 2024Россия

Водитель автобуса провез российскую школьницу с зажатой в дверях головой целую остановку

В Костроме водитель автобуса провез школьницу с зажатой в дверях головой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Костроме водитель автобуса провез российскую школьницу с зажатой в дверях головой целую остановку. Об этом пишет 360.ru.

Со слов матери пострадавшей, все произошло, когда 11-летняя девочка вместе с толпой выходила из автобуса. Так как она шла последней, водитель, вероятно, не заметил девочку и закрыл двери. Так ребенок проехал до следующей остановки, поскольку требования пассажиров остановиться водитель также не слышал.

Женщина рассказала изданию, что дочь до сих пор испытывает головные боли. Россиянка добавила, что ни водитель, ни его руководство с семьей не связывались, в полицию она также не обращалась.

По данным издания, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего и возбудить уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге таксист протащил по асфальту беременную пассажирку — ей с первого раза не удалось сесть в салон, а водитель не заметил этого и поехал.

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      Елена Торубарова
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