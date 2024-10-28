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14:37, 28 октября 2024Забота о себе

Врач рассказала об опасных причинах обильной потливости

Терапевт Кириченко: причиной гипергидроза может быть рак

Фото: Shutterstock / Fotodom

Причиной обильной потливости могут быть опасные заболевания вплоть до рака, рассказала врач-терапевт Алина Кириченко. О том, симптомом каких заболеваний может быть гипергидроз, она рассказала в беседе с «Известиями».

Поскольку осенью недуги обостряются, потливость в это время года может давать о себе знать порой даже чаще, чем летом, уточнила она. «Основными причинами могут быть как эндокринная патология, так и другие заболевания: гипертиреоз, ожирение, неврозы, инфекционные и онкологические заболевания. Кроме того, к гипергидрозу располагают период беременности и климакс», — рассказала Кириченко.

Психиатр-психотерапевт Алексей Вилков добавил, что гипергидроз бывает тотальный (всего тела) или локальный (потеют отдельные области — голова, спина, промежность). В обоих случаях потливость может быть проявлениями психосоматических расстройств, что требует обращения к специалисту, отметил он.

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      Александра Лисица
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