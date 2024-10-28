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14:31, 28 октября 2024Бывший СССР

Зеленский рассказал о перспективах прекращения огня на Украине после выборов в США

Зеленский: Украине будет очень сложно, если США прекратят ее поддерживать

Фото: Gianluca Vannicelli / Reuters

Если США прекратят поддержку Украины после президентских выборов, то Киеву будет очень сложно. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of India.

«Многие вещи зависят от политики США. Мне кажется, это не очень глубокий анализ, когда мы говорим, что все зависит от выборов в США. Многое, но не все. Начало войны в Украине и то, что наша нация выстояла, она была без поддержки союзников, включая США», — сказал Зеленский.

По его словам, Украина не сможет вернуть себе перешедшие под контроль России территории только своими силами — это стоило бы ей больших человеческих потерь. Он добавил, что тем не менее не все зависит от выборов в США, так как политику меняет не только лидер государства. Поэтому при любом исходе выборов двухпартийная поддержка Киева останется и Конгресс США будет иметь свое личное влияние на конфликт, отметил Зеленский.

Он заключил, что если США прекратят поддерживать Украину, то «тогда и будем думать, что с этим делать, точно не сейчас».

Ранее Зеленский назвал позицию генсека ООН Антониу Гуттериша по российско-украинскому конфликту «сюром». По его словам, нейтральность помогает только России.

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      Илья Таксюр
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