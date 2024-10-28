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20:50, 28 октября 2024Экономика

Сергей Зверев пожаловался на 20-летнюю борьбу с соседями

Стилист Сергей Зверев признался, что 20 лет борется с шумными соседями
Сергей Зверев

Сергей Зверев. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Стилист и шоумен Сергей Зверев посетовал на затянувшуюся борьбу с соседями по квартире. О тяготах жизни с шумными жильцами он поделился с корреспондентом «Ленты.ру».

По словам звезды, вражда в доме продолжается уже не первый год. «20 лет издеваются надо мной», — признался Зверев, комментируя недавние сообщения в СМИ о его разногласиях с соседями. Телеведущий подтвердил, что он не является виновником конфликта. «СМИ переврали. Это мои записки соседям», — заявил Зверев.

О своих претензиях к соседям стилист рассказал в соцсетях: в возмущение знаменитость привел стук каблуков над головой. Гневные записки, которые Зверев периодически оставляет на двери проблемной квартиры, он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). «Прекратите издеваться! Имейте совесть! Не надо в такую рань ходить на каблуках! Вы же знаете, что все слышно!» — говорится в одной из жалоб, датируемой 25 октября.

Ранее на вражду с соседями пожаловалась звезда шоу «Голос» и «Три аккорда» Анастасия Спиридонова. Конфликт начался, когда певица с мужем стали спиливать деревья на своем загородном участке. Убежденные в незаконности вырубки, соседи вызвали полицию. Вдобавок, как оказалось, одна из местных жительниц долгое время добивается сноса дачного поселка, где живет артистка.

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      Виктория Клабукова
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