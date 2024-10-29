Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:07, 29 октября 2024Ценности

56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли в бикини на отдыхе

56-летнюю актрису Джиллиан Андерсон сняли в черном бикини на отдыхе в Мексике

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американо-британская актриса театра, кино и телевидения Джиллиан Андерсон надела купальник на отдыхе и попала в объектив папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли на пляже и в море в Тулуме, Мексика. Она предстала на полученных кадрах в черном бикини, которое включало в себя топ-бандо и стринги с завязками на бедрах и подчеркивало ее стройную фигуру.

В то же время знаменитость уложила волосы в небрежный высокий пучок и надела на руки браслеты и кольца. Кроме того, она держала в руках маску для подводного плавания.

В декабре 2023 года Джиллиан Андерсон пришла на церемонию вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в платье с откровенным декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине». Он требует перевода в другую колонию

      Депутат Рады назвал жалкими угрозы Зеленского в адрес генсека ОНН

      Названы самые дефицитные работники

      Российский подросток напал на женщину-таксиста с ножом и угнал ее машину

      Рогов прокомментировал заявления Киева о линии обороны в Запорожской области

      В «Ростехе» рассказали о возможностях «Земледелия»

      Стало известно о предложении главы ЦРУ о прекращении огня в Газе

      Названа главная причина резкого удорожания сливочного масла в России

      Парашютистка решила сфотографировать самолет и попала под пропеллер

      56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли в бикини на отдыхе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше