56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли в бикини на отдыхе

56-летнюю актрису Джиллиан Андерсон сняли в черном бикини на отдыхе в Мексике

Американо-британская актриса театра, кино и телевидения Джиллиан Андерсон надела купальник на отдыхе и попала в объектив папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли на пляже и в море в Тулуме, Мексика. Она предстала на полученных кадрах в черном бикини, которое включало в себя топ-бандо и стринги с завязками на бедрах и подчеркивало ее стройную фигуру.

В то же время знаменитость уложила волосы в небрежный высокий пучок и надела на руки браслеты и кольца. Кроме того, она держала в руках маску для подводного плавания.

В декабре 2023 года Джиллиан Андерсон пришла на церемонию вручения премий в сфере моды British Fashion Awards в Лондоне в платье с откровенным декольте.