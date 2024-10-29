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14:06, 29 октября 2024Силовые структуры

Адвокат рэпера Гуфа опроверг его признание склонным к побегу

На Гуфа надели электронный браслет, чтобы он не посещал место происшествия
Начало событий в новости Устроившему драку в бане рэперу Гуфу надели электронный браслет

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Адвокат рэпера Алексея Долматого, более известного как Гуф, опроверг его признание склонным к побегу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ со ссылкой на правозащитника.

По данным источника, адвокат рэпера объяснил, что на Долматого надели электронный браслет, чтобы УФСИН контролировало по GPS, не посещает ли он место происшествия. Кроме того, Гуфу запрещено общаться со свидетелями.

Ранее сообщалось, что рэпер склонен к побегу. Музыканта на время также поместили в рехаб. Он пожаловался родным на ломку и попросил положить его в клинику, чтобы прийти в себя. Долматову запрещено покидать Московский регион.

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      Анна Габай
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