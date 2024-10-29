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13:12, 29 октября 2024Силовые структуры

Устроившему драку в бане рэперу Гуфу надели электронный браслет

Следствие решило, что рэпер Гуф склонен к побегу, ему надели электронный браслет
Гуф (в центре)

Гуф (в центре). Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Следствие решило, что рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, склонен к побегу, и ему надели электронный браслет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, музыканта на время поместили в рехаб. Отмечается, что он пожаловался родным на ломку и попросил положить его в клинику для того, чтобы прийти в себя. Долматову запрещено покидать Московский регион, а благодаря браслету следствие будет следить за его местоположением.

Ранее сообщалось, что Наро-Фоминский городской суд Московской области избрал Гуфу запрет определенных действий в рамках расследования дела о грабеже.

Конфликт с участием Гуфа произошел 23 октября после посещения банного комплекса в подмосковной Апрелевке. На выходе из бани он поссорился с мужчиной и ударил его по голове.

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      Анна Габай
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