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19:27, 25 октября 2024Силовые структуры

Рэперу Гуфу избрали меру пресечения по делу о грабеже

Суд в Наро-Фоминске избрал рэперу Гуфу запрет определенных действий
Алексей Долматов

Алексей Долматов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Наро-Фоминский городской суд Московской области избрал рэперу Алексею Долматову, более известному как Гуф, запрет определенных действий в рамках расследования дела о грабеже. Об этом в своем Telegram-канале сообщает NEWS.ru.

Полиция просила об аресте музыканта.

Ранее тот же суд избрал запрет определенных действий и для второго фигуранта — приятеля рэпера. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 («Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия») УК РФ.

Конфликт с участием Гуфа начался 23 октября после посещения банного комплекса в подмосковной Апрелевке. На выходе из бани он поссорился с мужчиной и ударил его по голове. По одной из версий, рэпер настойчиво пытался познакомиться с его сестрой, а по другой — драка началась из-за проблем с оплатой услуг комплекса.

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