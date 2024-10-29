Блогерша Катя Клэп с возлюбленным BadComedian надели одинаковые платья на Хеллоуин

Катя Клэп с возлюбленным BadComedian снялись в одинаковых платьях на Хеллоуин

Популярная российская блогерша Екатерина Трофимова, известная под псевдонимом Катя Клэп (Kate Clapp), и ее возлюбленный и коллега BadComedian (Евгений Баженов) снялись в одинаковых нарядах на Хеллоуин. Соответствующий пост появился в Telegram-канале девушки.

31-летняя инфлюэнсерша и ее 33-летний избранник в честь праздника примерили образы киноперсонажей. Так, они перевоплотились в сестер-близнецов Алекси и Алексу Грейди из фильма ужасов «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика.

На размещенном кадре блогеры позировали в голубых платьях до колена с белыми воротниками, гольфах и балетках. Также они прикрепили банты к волосам. При этом BadComedian надел парик, имитирующий прическу Клэп.

В сентябре Катя Клэп снялась в образе в стиле 1990-х годов для рекламы отечественного ювелирного бренда Poison Drop.