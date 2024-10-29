Боец СВО женился на сослуживце

В Воронежской области участник СВО вступил в брак с женщиной-сослуживцем

В Воронежской области участник специальной военной операции (СВО) вступил в брак с женщиной-сослуживцем. Об этом сообщает местное издание ТВ «Губерния».

Торжественная церемония состоялась в местном ЗАГСе. Молодожены — военнослужащие из одной воинской части.

Первым на спецоперацию ушел мужчина. Невесту он встретил в войсках через год. Одновременно уйдя в отпуск, военнослужащие решили узаконить свои отношения. На службу они вернутся уже в новом статусе, отметили в ЗАГСе.

Ранее другой участник СВО женился в Музее вечной мерзлоты в Ямало-Ненецком автономном округе. Церемония состоялась по национальным обычаям народов Крайнего Севера. Боец также приехал в родной регион в отпуск.