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12:07, 29 октября 2024Россия

Бойцы группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль Доброволья в ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Доброволье в Донецкой народной республике (ДНР), где бои проводили военнослужащие подразделений группировки «Восток».

Противник за сутки потерял до 125 бойцов, самоходную установку «Пион», две американские гаубицы М777, французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar и восемь автомобилей.

Накануне в оборонном ведомстве заявили, что российские войска уничтожили тактический радиолокационный комплекс ieMHR в зоне проведения спецоперации. Техника противника была произведена в Израиле.

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      Никита Абрамов
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