Бритни Спирс приспустила трусы перед камерой

Американская поп-певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс показала фанатам откровенные видео. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 41,9 миллиона подписчиков.

42-летняя певица предстала перед камерой в черном комплекте нижнего белья, который состоял из полупрозрачного бюстгальтера и стрингов с заниженной талией. Кроме того, звезда надела чокер в тон и красный браслет, а также сделала контрастный макияж с красной помадой и smoky eyes.

При этом знаменитость станцевала под музыку, приспустив трусы и показав фигуру с разных ракурсов.

Ранее в октябре Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя.