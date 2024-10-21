Бритни Спирс объявила о новом замужестве

Бритни Спирс заявила, что вышла замуж за саму себя

Певица Бритни Спирс объявила, что снова вышла замуж, на этот раз — «за саму себя». Об этом певица рассказала подписчикам на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница записала видео в белой ночной рубашке и кружевной фате. В ролике Спирс сообщила, что это самый гениальный ее поступок.

«Сегодня день, когда я вышла замуж за саму себя… Вам может показаться это неловким или глупым, но я думаю, что это самое гениальное, что я когда-либо делала», — подписала публикацию Бритни.

Ранее стало известно, что Спирс застали на свидании с избившим ее бывшим бойфрендом.