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13:51, 1 августа 2024Культура

Бритни Спирс заметили на свидании с избившим ее бывшим

Бритни Спирс сходила на свидание с бывшим бойфрендом Полом Солизом, избившим ее

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Папарацци заметили Бритни Спирс на свидании с бывшим ухажером Полом Солизом. Фотографии романтического ужина пары опубликовал портал TMZ.

На снимках видно, как Бритни тепло общается со своим бывшим молодым человеком, а также проводит время в компании его родственников. После ужина в одном из ресторанов Малибу Спирс уехала вместе с Солизом на его личном автомобиле.

Пол долгое время работал у певицы, выполняя задачи по дому, однако был со скандалом уволен за раскрытие личной информации о Бритни. Позже выяснилось, что поп-звезда была с ним в отношениях, однако пара рассталась после нескольких ссор. Сообщалось, что в ходе одного из конфликтов мужчина поднял руку на певицу, после чего ей пришлось обратиться за медицинской помощью. После расставания с Солизом Бритни добилась запрета в отношении мужчины: ему не разрешается приближаться к дому артистки, где он когда-то работал.

Ранее стало известно, что мемуары Бритни Спирс будут изданы в России. Релиз книги намечен на осень 2024 года.

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      Андрей Шеньшаков
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