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08:01, 20 июля 2024Культура

Мемуары Бритни Спирс издадут в России

Мемуары Бритни Спирс официально издадут в России осенью 2024 года
Бритни Спирс

Бритни Спирс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Издательство «Бомбора» достигло предварительных договоренностей с представителями и агентами американской певицы Бритни Спирс об издании в России ее мемуаров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя издательства.

Отмечается, что выход книги The Woman in Me запланирован на осень 2024 года, однако он может быть скорректирован в зависимости от сроков финального оформления сделки.

В России проводились торги на право сделать предложение правообладателям на выпуск мемуаров исполнительницы. В них приняли участие три российских издательства — «Бомбора», АСТ (оба входят в холдинг «Эксмо-АСТ»), а также издательская группа «Альпина». Финальная ставка «Бомборы» составила 91,5 тысячи долларов (около восьми миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в своих мемуарах Спирс призналась, что в 19 лет сделала аборт от перца и актера Джастина Тимберлейка в домашних условиях. После этого артист подвергся хейту и собрался подавать в суд на певицу. Из-за угроз своих поклонников в адрес Тимберлейка Спирс публично извинилась перед ним. В ответ Тимберлейк заявил, что ему не перед кем извиняться. Это разозлило звезду, и она пригрозила экс-бойфренду судом.

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      Марина Совина
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