Буддийский монах напал на другого монаха с топором из-за неопрятной рясы

В Таиланде буддийские монахи сошлись в схватке с топором и ножом

В Таиланде двое буддийских монахов подрались друг с другом из-за спора о чистоте рясы. Об этом сообщает The Thaiger

Два тайских монаха устроили жестокую драку возле храма Дон Кханак в провинции Накхонпатхом утром 27 октября. Свидетели вызвали полицию. Правоохранители обнаружили на месте 53-летнего Чатчая Нуанклама и 60-летнего Чайрата Тхитаваямо. При этом у Нуанкламая были серьезные ранения головы, а его монашеская ряса была залита кровью. На месте происшествия обнаружили канцелярский нож и топор.

Тхитаваямо объяснил, что конфликт начался после того, как он попросил Нуанклама носить рясу должным образом и не быть неопрятным, так как в храме много посетителей. Нуанклам был возмущен замечанием и напал на Тхитаваямо с канцелярским ножом. Разозленный Тхитаваямо бросился в свою келью у и вернулся с топором. Он подошел к противнику сзади, и они сошлись в схватке, пока оба не упали на землю.

Более молодой и сильный Нуанклам стал душить противника, который, защищаясь, дважды ударил его по голове топором. Затем в ссору вмешались люди, работающие в храме, и разняли монахов. Настоятель храма приказал Тхитаваямо вернуться в мир и настоял на том, что раненый монах также должен уйти, как только поправится.

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийский монах заставил мужа и жену заниматься групповым сексом с ним и другими священнослужителями. Он утверждал, что это необходимо для достижения высшего уровня познания