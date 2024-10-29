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02:51, 29 октября 2024Бывший СССР

Бывший президент Украины предупредил об усугубляющейся в стране проблеме

Экс-президент Украины Кучма сообщил о недовольстве в стране из-за мобилизации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинском обществе усиливается недовольство требованиями командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличить темпы мобилизации. Об усугубляющейся в стране проблеме в интервью «Интерфакс-Украина» предупредил бывший украинский президент Леонид Кучма.

«Власти обвиняют общество в недостаточной готовности встать на защиту государства. В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя», — высказался он. По словам Кучмы, подобных противоречий в государстве сейчас много.

Как утверждает бывший глава Украины, военные упрекают военно-политическое руководство по различным причинам — информационным, оперативно-тактическим, организационным. Кучма отметил, что речь идет о «реальных противоречиях» общества, армии и властей, но не об их конфликте. Несмотря на сохраняющееся единство, добавил он, «стало меньше взаимопонимания».

Ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после потери ВСУ Покровска ситуация на украинском театре военных действий достигнет критической точки. Он добавил, что ненависть к властям среди населения растет очень серьезно.

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      Маргарита Пименова
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