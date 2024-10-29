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08:42, 29 октября 2024Экономика

Часть россиян захотели освободить от уплаты НДФЛ

Старших по дому захотели освободить от уплаты НДФЛ

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Старших по дому захотели освободить от уплаты НДФЛ. О том, что часть россиян предложили освободить от одного налога, заявил замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко в разговоре с агентством РИА Новости.

Депутат напомнил, что в данный момент старшие по дому получают зарплату по решению собрания жильцов. Доход при этом зависит от числа квартир в доме. В больших городах с крупными жилыми комплексами, отметил Аксененко, зарплата еще может составлять приемлемую сумму. Между тем чаще всего старшими по дому являются пенсионеры, которые, даже если получают минимальный доход в пять тысяч рублей, считаются работающими и поэтому обязаны платить налог на доходы физлиц и страховой взнос в размере 30 процентов, а их пенсия при этом не индексируется. В связи с этим, добавил парламентарий, управдомы отказываются от своей работы, ведь они не готовы терять индексацию пенсии из-за двух-трех тысяч рублей.

«В рамках пакета законопроектов, меняющих налоговое законодательство, мы сейчас рассматриваем законодательную инициативу, предлагающую вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы их доходов, назвать их не "зарплатой" или "прибылью", а вознаграждением в случае, если нет именно трудового договора», — поделился информацией Аксененко, добавив, что эти поправки в законодательство находится на рассмотрении ко второму чтению в Госдуме.

В сентябре депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что участников спецоперации и членов их семей освободят от уплаты налога на имущество в 2024 году.

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      Полина Кислицына
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